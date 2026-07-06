Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürmekte olan davalara ilişkin uluslararası çevrelerden gelen açıklamalara sert tepki gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Türkiye'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olma kimliğine dikkat çekti. Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin, ülkenin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesi olduğunu belirten Gürlek, buna karşın sürmekte olan davalar hakkında mahkeme önlerinde hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasını eleştirerek bu tutumun Türk yargısını doğrudan hedef aldığını ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya yönelik kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

''HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE PARMAK SALLAYAMAZ''

Yargı süreçlerinin dayandığı temelleri hatırlatan Bakan Gürlek, kararların yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre şekillenmediğini aktardı. Sürecin yalnızca Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü kaydederek, "Buradan açıkça ifade ediyorum, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" dedi.

Türkiye'nin geçmişten bugüne verdiği mücadelelere ve mevcut devlet kapasitesine de değinen Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki süreci anımsattı. Türkiye'nin vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı her zaman milli iradesini koruyarak bugünlere ulaştığını ifade etti.

Ülkenin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlet olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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