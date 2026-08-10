Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul ediyor!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda ağırlayacak.
Yayınlanma:
Bakan Gürlek’in, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bugün saat 12.00’de bir araya geleceği bildirildi.
Adli süreç ve soruşturma ele alınacak
Kritik kabulde, 2009 yılında Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin ölümüne ilişkin yürütülen adli süreç, ana soruşturma dosyası ve hukuki boyutlardaki son gelişmelerin detaylıca değerlendirilmesi bekleniyor.