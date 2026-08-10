Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul ediyor!

Bakan Gürlek’in, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bugün saat 12.00’de bir araya geleceği bildirildi.

Adli süreç ve soruşturma ele alınacak

Kritik kabulde, 2009 yılında Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin ölümüne ilişkin yürütülen adli süreç, ana soruşturma dosyası ve hukuki boyutlardaki son gelişmelerin detaylıca değerlendirilmesi bekleniyor.