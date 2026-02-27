Adalet Bakanı Akın Gürlek Nevşehir'de: "Terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gitti. İlk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Bakan Gürlek, valilik binası girişinde Vali Ali Fidan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Gürlek, burada Vali Fidan'dan il genelinde yürütülen çalışmalar ve Nevşehir'in mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Valilikteki görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, doğup büyüdüğü topraklarda bulunmanın sevincini paylaştı. Gürlek, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün doğup büyüdüğüm, her sokağında hatıram olan güzel memleketim Nevşehir’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hemşehrilerimizin gösterdiği sıcak karşılama için de kendilerine teşekkür ediyorum"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Açıklamasında ülke gündemine de değinen Bakan Gürlek, yürütülen terörle mücadele politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor, inşallah bunun meyvelerini hep birlikte toplayacağız" diyen Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor. İnşallah bunun meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe Türkiye daha ileriye gidecek"

Nevşehir'i Kapadokya'nın kalbi olarak tanımlayan Gürlek, şehrin potansiyelini artırmaya yönelik hedefleri de paylaştı. Kentin turizm, tarım, eğitim ve girişimcilik alanlarında daha fazla gelişmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda ilerleme kaydettiğinin altını çizerek, Nevşehir'in gelişimi için gerekli tüm adımların atılmayı sürdüreceğini ifade etti.