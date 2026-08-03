Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesinin randevu talebi üzerine 6 Ağustos Perşembe günü kendilerini kabul edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
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Adli kaynaklardan alınan bilgi doğrultusunda netleşen buluşmada, tarafların ana gündem maddesini mevcut dava sürecindeki adli adımlar oluşturuyor. Gerçekleşecek toplantıda cinayet dosyasına ilişkin gelinen son aşamanın yanı sıra, bir süredir yürütülen yeni çalışmaların detaylıca ele alınması bekleniyor.

ANKARA'DAKİ EVİNİN ÖNÜNDE HEDEF ALINMIŞTI

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da ikamet ettiği evinin önünde düzenlenen bombalı bir suikast sonucunda yaşamını yitirmişti.

Aradan geçen zamanın ardından ailenin ilettiği talep üzerine Adalet Bakanlığı nezdinde planlanan bu yüz yüze temasla birlikte, suikast soruşturmasındaki gelişmeler taraflar arasında doğrudan değerlendirilmiş olacak.

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