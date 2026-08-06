Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü: "Karanlık noktalar aydınlatılacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 yıl önce otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve ailenin avukatlarını Adalet Bakanlığı’nda ağırladı. Toplantının ana gündem maddesini, uzun yıllardır devam eden Uğur Mumcu cinayeti dosyası ve aydınlatılamayan bağlantılar oluşturdu.

"BİR KESİMİN RADARINA GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Uğur Mumcu’nun çok güçlü bir aydın olduğunu belirten Bakan Gürlek, suikastın arka planına dair bakanlığın değerlendirmelerini paylaştı. Gürlek, "Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Ortada bir suç bulunduğuna ve bunun failinin bulunması gerektiğine dikkat çeken Gürlek, "Burada tabi bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

25 YILLIK DOSYALAR İÇİN ÖZEL BÜRO DEVREDE

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmalarına değinen Bakan Gürlek, eski tarihli cinayetlerin çözülmesi için kurulan özel büronun amacını anlattı. Delillerin yeniden inceleneceğini belirten Gürlek, "Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Geçmişte yaşanan bu şekilde dosyaları ele aldık. Yani ortaya çıkarılmamış cinayetler. Bunlar eski tarihli 15, 20, 25 yıllık cinayetler var. Bizim bu büronun kuruluş amacı bu mücadelede sonuna kadar kararlılıkla mücadele etmek, üzerine gitmek, karanlık noktalar varsa, o zaman gözden kaçan deliller varsa onları ortaya çıkartmak." dedi.

1993 yılının Türkiye için karanlık bir dönem olduğunun altını çizen Gürlek, "Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi" dedi. Devam eden hukuki süreci hatırlatan Bakan, "Burada da biliyorsunuz bir yargılama var. Ama tabii henüz karanlıkta kalan bazı olaylar var. İşte tam aydınlığa kavuşmayan olaylar var" diyerek eksik kalan noktalara vurgu yaptı.

FİRARİ SANIĞA KIRMIZI BÜLTEN

Dosya kapsamında yurt dışına kaçan zanlıların durumuna değinen Bakan Gürlek, kırmızı bülten süreçlerinin ve uluslararası iletişimin aktif olarak kullanıldığını ifade etti. Firari şüphelilerle ilgili kararlılık mesajı veren Gürlek, "Bir şahıs şu an firari. Onu elbette kırmızı bülten çıkarttık, getirilmesi için bütün iletişim kanalları da kullanıyoruz. Ama onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek." dedi.

Aileyi bilgilendirirken birimdeki personelin teknik uzmanlığına dikkat çeken Gürlek, yeni deliller ışığında iletişimin kesintisiz süreceğini kaydetti. Firari sanık Oğuz Demir'in rotasına da değinen Bakan, "İçinizi ferah tutabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi teknik arkadaşlar, alanında uzman arkadaşlar. Sizler de zaten sürekli olarak irtibata geçebilirsiniz. Yeni bir belge, yeni bir delil öğrendiğiniz zaman telefonlarınızı alın bu konuda. Yani biz bu büroyu kurarken dedik ki burada kim olursa olsun yani bir devlet, bir cinayet varsa bunun faili bulmak zorunda. Faili kaçtıysa da bunu peşini bırakmamak zorunda. Yani bu devletin temel görevi. Yani o Oğuz Demir İran'a gitti, Avusturya'ya gitti. Mutlaka bunu devlet iade etmek zorunda. Yani bizim en azından onun peşinde olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani orada rahat olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"DEVLET MUKTEDİRDİR, SAMİMİYETLE YÜRÜTECEĞİZ"

Bakan Gürlek, mevcut sistemde kurumların gücüne işaret ederek geçmişte yaşanan zaafiyetlerin geride kaldığını belirtti. Gürlek, "Eski Türkiye'de şahıslar maalesef devlet kurumlarının bazen önüne geçmiştir. Ama her zaman devlet muktedirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devlet her zaman bir olay isterse ortaya çıkartır. Şu an biz samimiyetle bu süreci yürüteceğiz. Çözdüğümüz olaylar da oldu" diye konuştu. Bakan ayrıca, "Karanlık kalan noktalar varsa. Başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Yani devletin temel görevi bu. Yani bu konuda da biz kararlıyız" sözleriyle sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.

"ARKASINDAKİ GÜÇLERİ BİLMEK İSTİYORUZ"

Bakan Gürlek’in açıklamalarının ardından söz alan Güldal Mumcu, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek cinayetin asıl sorumlularının bulunması talebini iletti. Mumcu, "Sağ olun. Tabii ki biz arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardındaki organizasyona dikkat çeken Özgür Mumcu ise "Bir takım failler var. Bunun arkasındaki bağlantılar. Devletin bunu ortaya çıkartma iradesi göstermesi bizi sadece memnun eder" diye konuştu.

Görüşme sırasında aile avukatları da cinayet dosyası hakkındaki hukuki görüşlerini Bakan Gürlek’e aktardı. Toplantı, Güldal Mumcu'nun 10 yıl önce kaleme aldığı kitabını Adalet Bakanı'na takdim etmesiyle sona erdi.