Adalet Bakanı Akın Gürlek, yemin töreninde yaşananlara dair konuştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de yemin töreni sırasında yaşanan arbede hakkında konuştu. Gürlek, yaşananların Meclis’e ve milli iradeye yakışmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yemin töreni esnasında yaşanan olaylara ilişkin A Haber’e açıklamalarda bulundu. Gürlek, yaşananların kendisini üzdüğünü belirterek “Keşke yaşanmasaydı” dedi.

Bakan Gürlek, yemin töreninin usul işlemi olduğunu vurgulayarak, tören öncesinde Meclis’te yapılan görüşmelere dikkat çekti. Gürlek, grup başkanvekilleriyle karşılaştıklarını ve ortamın başlangıçta son derece nazik olduğunu ifade etti.

Açıklamasında TBMM’deki gerginliğin, kürsüye ilerlediği sırada başladığını belirten Gürlek, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Usul olarak bir yemin edilmesi gerekiyor. Önce Bekir Bozdağ'ın odasına gittim, diğer partilerin grup başkan vekilleri de oradaydı. Çok nazik bir ortam vardı. Ben şahsım adına üzüldüm. Gazi Mecliste yaşananlar beni üzdü. Bekir Bey anons etti. Ben kürsüye giderken ortalık karıştı. Birden kürsüye saldırılar başladı. Daha önce Ak partili arkadaşlar uyardı. Keşke yaşanmasaydı. Parlamentoda yaşananlar bize, milletvekillerine ve milli iradeye yakışmadı.

Orası Türkiye'nin en seçkin yeri. Meclis'in kürsüsüne gelirken insanlar üstümüze geldi. Benim şahsım önemli değil ama burada Meclis çok önemli, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumların yıpratılmaması gerekiyor.”

