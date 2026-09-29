Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'a rekor tazminat ve suç duyurusu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın kira iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'a rekor tazminat ve suç duyurusu!
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın kira iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğu belirtilerek Şık hakkında hem suç duyurusunda bulunulduğu hem de manevi tazminat davası açıldığı duyuruldu.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE İFTİRA"

Avukat Abdullah Adır tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen resmi lojmanda ikamet ettiği vurgulandı. Başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaların kesin bir dille reddedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Belge Paylaşım Çağrısı: Ahmet Şık’ın iddialarına yönelik olarak, "Elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır" çağrısında bulunuldu.
İtibar Suikastı Vurgusu: Söz konusu iddiaların müvekkillerinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan birer "itibar suikastı" niteliği taşıdığı ifade edildi.

HEM CEZA SORUŞTURMASI HEM HUKUK DAVASI BAŞLATILDI

Gürlek ailesinin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle atılan adımlar netlik kazandı:

Suç Duyurusu: Ahmet Şık hakkında iftira suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Manevi Tazminat: Kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığı kaydedildi. Hukuki sürecin titizlikle takip edileceği bildirildi.

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