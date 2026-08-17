Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonu açıklaması!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin resmi sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklamada bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonu açıklaması!
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 Bakan Gürlek, dini değerlerin ve inançların hiçbir şekilde suç örgütlerinin kalkanı haline getirilemeyeceğini vurgulayarak, suç yapılanmalarına karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleriyle tavizsiz sürdürüleceğini ifade etti.

"KİSVE VE KİMLİK AYRIMI YAPILMAKSIZIN MÜCADELE SÜRECEK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suç örgütleriyle mücadelesinde kararlı olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir."

"TEMEL ÖLÇÜT İNANÇ DEĞİL, İŞLENEN SUÇTUR"

Soruşturmanın odak noktasının dini inançlar değil, yasa dışı fiiller olduğunu belirten Gürlek, devletin hem inanç özgürlüğünü hem de kamu düzenini koruma iradesini şu sözlerle aktardı:

"Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."

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Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonu açıklaması!
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