Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020 yılında işlenen ve faili meçhul olarak kalan Gülistan cinayetine yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YENİ DELİLLER TOPLANDI VE YOĞUN ŞÜPHELER VAR

Başsavcılığın dosyayı yeniden ele aldığını ve detaylı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakan Gürlek, '' 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Failleri meçhul alınmıştı. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemleri yapılıyor. Yani özellikle bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği de belli değil, bu kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Ama bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Cinayet soruşturmasında gözaltı sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, şüphelilerin kimlik tespitinin ve adalete teslim edilmesinin aile ve toplum vicdanı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Gürlek, sürecin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Şu an gözaltı süreci var, gözaltında kişiler var. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında ama bizim Adalet Bakanı olarak soruşturmaya bir müdahale etme yetkimiz yok, talimat verme yetkimiz yok. Sadece özellikle bu soruşturma gerçekten Gülistan kızımızın 2020 yılından beri vefat etmesi, ailesi, toplumda oluşturduğu yara dikkate alındığında şu an bu soruşturmanın üzerine gidilmesi, şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Dönemin valisinin oğlu da şu anda gözaltında."

ŞAHISLARIN MESLEĞİ VE RÜTBESİ ÖNEMLİ DEĞİL

Bakan Gürlek, "ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğiz" mesajına yönelik de "Bizim sadece o soruşturmayla ilgili bir mesajımız yok. Bakın ben Başsavcılık da yaptım. Burada şahıslar önemli değildir. Burada suç var mıdır, yok mudur, şüpheli var mıdır, yok mudur vardır. Burada da şahısların mesleği, rütbesi, görevi hiç önemli değildir.'' ifadelerini kullandı.