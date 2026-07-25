Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: ''Bu dosyanın peşini bırakmayacağız''
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatmak için yürütülen soruşturmada 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmadaki son durumu paylaştı.
Verilen bilgilere göre, bu hafta gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yürütülen işlemler sonucunda 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan bir şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı. Ayrıca iki şüphelinin gözaltı işlemleri emniyette devam ediyor.
SİLİNEN KAYITLAR VE DİJİTAL VERİLER İNCELENİYOR
Soruşturma, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İçişleri Bakanlığının tam koordinasyonu altında çok yönlü olarak yürütülüyor. Dosya kapsamında elde edilen şüphelilere ait HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri ile dijital materyaller detaylı bir şekilde analiz ediliyor.
Bunun yanı sıra şahısların mali hareketleri, hastane verileri, kullandıkları araçlar, DNA ve kriminal bulgular üzerinde titiz bir çalışma sürdürülüyor. Ekipler, olayın aydınlatılmasını sağlayabilecek silinmiş veya değiştirildiği düşünülen kayıtların geri getirilmesi adına yoğun mesai harcıyor.
"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Sürecin kararlılıkla devam edeceğini belirten ve operasyonlara katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurum açıklamalarının bütünlüğünün korunması kuralı gereğince yaptığı resmi bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir. Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir.
Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK’a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."