Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gündemi sarsacak açıklamalar! Gülistan Doku, Kozinoğlu ve AHBAP dosyasında ayrıntılar

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasından Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmalarına, Kaşif Kozinoğlu dosyasındaki cinayet iddialarından AHBAP Derneği'ne, İBB soruşturmasındaki ek iddianame hazırlığından Terörsüz Türkiye sürecine kadar uzanan geniş gündemde net mesajlar veren Bakan Gürlek, yargının hiçbir makam veya şöhrete imtiyaz tanımadan işlediğini vurguladı.

FAİLİ MEÇHULLERDE YENİ DÖNEM: 4 AYDA 46 MAKTULÜN BULUNDUĞU 40 DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Bakanlık çatısı altında oluşturulan özel dairenin yürüttüğü çalışmalara değinen Bakan Gürlek, adaletin gecikmeli de olsa mutlaka sağlanacağını ifade etti:

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın 4 ay gibi kısa bir sürede 46 maktule ait 40 faili meçhul dosyayı aydınlattığı bildirildi.

Başsavcılıklarla koordineli biçimde geçmişte eksik bırakılan veya yeterince toplanamayan delillerin güncel teknolojiyle yeniden incelendiği kaydedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile söz konusu daire başkanlığının koordinasyonunda titizlikle sürdüğü belirtildi.

GÜLİSTAN DOKU VE ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMALARINDA KRİTİK AYRINTILAR

Kayıp ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin dosyalardaki son adli aşamaları paylaşan Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında vahim iddiaların araştırıldığını açıkladı:

Gülistan Doku: Soruşturmada önemli mesafe katedildiğini ancak henüz nihayete ermediğini aktaran Bakan Gürlek, en son Umut Altaş'ın ifadesinin dosyaya girdiğini bildirdi. Önceliklerinin cenazeye ulaşmak olduğunu belirten Gürlek, cenazenin birkaç kez taşınmış olabileceği ve kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen yok edilmiş olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Bakan Gürlek, "Kişinin vali olması ya da başka makamda bulunması adalet karşısında önemsizdir" dedi.

Rojin Kabaiş: Dosyada DNA analizlerinin yapıldığını, cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen teknik belirsizlikler üzerinde siber incelemelerin sürdüğünü ancak şu aşamada doğrudan kesin bir sonuca götürecek somut veriye ulaşılamadığını kaydetti.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE TÜM SENARYOLAR İNCELENİYOR

Silivri Cezaevi'nde vefat eden MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair feth-i kabir kararı sonrasındaki süreci değerlendiren Gürlek, adli tıp verilerine dikkat çekti:

Kozinoğlu’nun devletin müstesna isimlerinden biri olduğunu, Ergenekon sürecinde tutuklu bulunduğu sırada spor yapan, öz bakımına özen gösteren sağlıklı yapısına karşın şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yurt dışındaki firari FETÖ iltisaklı eski cezaevi personelinin itiraflarının ardından adli adımların atıldığını bildiren Bakan Gürlek; "Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç reaksiyonu mu yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi adli tıp ve kimyasal verilerle analiz ediliyor. Peşinen mutlaka cinayettir demek doğru olmaz, bütün ihtimaller inceleniyor" ifadelerini kullandı.

AHBAP VE HALUK LEVENT DOSYASI: 245 MİLYON DOLARLIK FON VE SENET İDDİALARI

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen adli ve mali tahkikattaki boyutların büyüklüğüne işaret eden Bakan Gürlek, yeni itirafların ve mağdur şikayetlerinin dosyaya girdiğini aktardı:

Toplanan yardım fonunun toplamda yaklaşık 245 milyon dolar seviyesinde olduğunun saptandığını ifade etti.

Haluk Levent'in ABD'deki bir klinikte görüştüğü kişiden yardım faaliyeti adı altında 4 milyon 600 bin dolar borç aldığı ve senet imzaladığı, ancak paranın ödenmediğine ilişkin beyan ve evrakların savcılığa intikal ettiği belirtildi.

Mülk transferlerinin doğrudan Haluk Levent yerine önce asistanı Yeliz Kaya'ya, ardından Esin Önder Çağlayan'a devredildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Taşınmazların ve para trafiğinin sisteme kayıt dışı kaynak sokma veya menfaat aktarımı olup olmadığının MASAK ve savcılık birimlerince araştırıldığı ifade edildi.

ALİHAN KURİŞ YAPILANMASINA YÖNELİK ALMANYA'DAN ADLİ YARDIM TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonların dini inançlarla değil mali suçlarla ilgili olduğunu belirten Bakan Gürlek:

Soruşturmanın Kur'an kursları veya öğrencilerle kesinlikle bir ilgisi bulunmadığını, odağın din kisvesi altında kişisel servet ve lüks yaşam alanı oluşturan tepe kadrodaki mali yapılanma olduğunu kaydetti.

MASAK raporları, tanık ve itirafçı anlatımları doğrultusunda uluslararası boyut için Almanya makamlarından resmi adli yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÇERÇEVE YASA VE ÇOCUK PAKETİ

TBMM'de 467 oyla kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin hukuki mekanizmanın işleyişini özetleyen Bakan Gürlek:

Yasanın fiilen yürürlüğe girmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve MİT gözetiminde örgütün tamamen silah bırakmasının ve tasfiyesinin tespit edilerek MGK kararıyla onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı olarak kanun yürürlüğe girdikten sonraki infaz ve sulh ceza başvuruları için bürokratik ve teknik altyapıyı hazırladıklarını belirtti.

Çocukların suç örgütlerince araçsallaştırılmasını önlemek amacıyla Çocuk Paketi'nin yasalaştığını, "suça sürüklenen çocuk" yerine "adli süreçteki çocuk" tanımına geçilerek cezai caydırıcılığın artırıldığını vurguladı.

İBB DOSYASINDA EK İDDİANAME VE GÜNDEMDEKİ SİYASİ SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili devam eden davalar ve siyasiler hakkındaki adli süreçlere de değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek:

İBB davasında sanık beyanlarının mahkeme huzurunda değerlendirileceğini, bunun haricinde savcılığın yeni ihale raporları ve deliller üzerinden ek iddianame hazırlığı yapabilecek ayrı soruşturma süreçleri yürüttüğünü açıkladı.

Ahmet Davutoğlu hakkındaki soruşturmanın 2021 yılındaki bir video nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamında açıldığını, söz konusu suçta zamanaşımı süresinin dolmadığını kaydetti.

Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin de savcılıkça incelendiğini, sürecin deliller doğrultusunda tamamen savcılık takdirinde ilerlediğini bildirdi.