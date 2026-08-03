Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten HSK açıklaması! 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını bildirdi.

Disiplin süreçleri neticesinde toplam 333 yargı mensubu hakkında şu cezalar uygulandı:

168 uyarma

84 meslekten çıkarma

30 yer değiştirme

24 kınama

23 aylıktan kesme

4 kademe ilerlemesini durdurma

"Hiç kimseye ayrıcalık sağlanmayacak"

Bakan Gürlek, milletin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayarak, adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmadıklarını ifade etti. Bu hassasiyetin yargı teşkilatı mensupları bakımından da aynen geçerli olduğunu belirten Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulu'muz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir."

"Yargı içinde hukuku zedeleyen tutumlarla mücadele sürecek"

Denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini kaydeden Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."