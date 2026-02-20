Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İmamoğlu açıklaması

CHP’li milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile görüşme taleplerine izin verilmediği iddiaları gündemdeydi. Gazeteci Sinan Burhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü belirterek, engelleme olmadığını ve önümüzdeki haftadan itibaren izin verileceğini açıkladı

Gazeteci Sinan Burhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü açıkladı.

CHP’li milletvekillerinin Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşme taleplerine izin verilmediği yönündeki iddiaları Gürlek’e sorduğunu belirtti.

CHP’li Namık Tan’a verilen görüş izninin iptal edildiği, Bülent Tezcan, Utku Çakırözer ve Gökan Zeybek’in başvurularına yanıt verilmediği, Gamze Taşçıer’in talebinin ise reddedildiği kamuoyuna yansımıştı. Burhan, Gürlek’in görüşmelerin engellenmediğini, bakan değişimi ve idari düzenlemeler nedeniyle geçici bir bekleme yaşandığını ve önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini ifade ettiğini aktardı.

Burhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP’li vekiller görüşecek …. Adalet Bakanı Sn Akın Gürlek, ile görüştüm.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum. Gürlek :

'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini' söyledi.”

