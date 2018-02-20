Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım konusu birkaç gün içinde gündeme gelebilir" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da ''Hadım da dahil konu görüşülecek'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarıyla ilgili olarak ''Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da 'çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla' ilgili olarak ''Cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var, bu artırım yapılırken kademelere dikkat edilecek. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa 'Onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak' diye bir şey söylemedim" diye konuştu.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin çocuk istismarında kimyasal hadımla ilgili sorusunu cevapladı. Demircan, kamuoyundan kimyasal hadım, idam gibi seslerin yükseldiğini soran gazeteciye, "Başbakan Yardımcımız, Hükümet Sözcümüz açıkladı. Bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon bu konuyla ilgili her şeyi masaya yatıracak. Vatandaşımızın tüm duyarlılığı dikkate alınarak, konuyla ilgili çalışmaları yapacak ve kamuoyuyla paylaşacak" ifadelerini kullandı.