Adalet Bakanı duyurdu: 81 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı açıklamayla, organize suç yapıları ve sokak çetelerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Gençleri bu karanlık yapılardan uzak tutmak ve sokakları çetelerden temizlemek amacıyla hareket ettiklerini belirten Gürlek, bu sabah Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde iki yeni ve önemli operasyon için düğmeye basıldığını aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ilk soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin eden yapılar mercek altına alındı. Kolluk kuvvetleri, gençleri suça itmeye çalışan ve doğrudan çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

5 MİLYARLIK KRİPTO PARA VURGUNU DEŞİFRE OLDU

Eş zamanlı olarak yürütülen ikinci büyük soruşturmanın adresi ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı oldu. Savcılık, yasa dışı bahis gelirlerini aklayan yeni nesil bir suç örgütünün kurduğu karmaşık finansal ağı ortaya çıkardı.

Şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı gelirleri elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak sisteme soktukları ve kara para akladıkları tespit edildi.

Bugün gerçekleştirilen operasyonların hukuki ve fiili altyapısı, geçtiğimiz günlerde atılan adımlarla hazırlanmıştı. Geçen hafta 81 ilde görev yapan 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili özel bir genelge gönderilmiş, hemen ardından cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Bakan Gürlek, bugünkü sürecin bu operasyonların bir devamı niteliğinde olduğunu hatırlattı.

BAKAN GÜRLEK: "FİNANSAL ŞAH DAMARLARINI DA KÖKÜNDEN KESİYORUZ"

Gürlek, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon lirayı bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz."