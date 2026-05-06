Adalet Bakanı duyurdu: Kübra Yapıcı cinayeti aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da işlenen Kübra Yapıcı cinayetinin çözüldüğünü bildirdi. Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yapan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti.

Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı olayında adli ve kolluk birimleri geniş çaplı bir koordinasyon sağladı. Cinayetin şüphelileri; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetin aydınlatılma sürecine ve kurumların koordinasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreçte, hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası işbirliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi. Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor, adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum."