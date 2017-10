ABD'nin tutuklanan Metin Topuz'un telefonunu istemesi ile iligli konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum” dedi. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili de konuşan Bakan Gül, "Her türlü koşul tamamlandı. Artık iadesini bekliyoruz. Başbakanımız Yıldırım da ABD'yi ziyaret edebilir"dedi.

0 0 0 0

Adalet Bakanı ABDülhamit Gül gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak” diye yanıt veren, Bakan Gül FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili de konuştu. Başbakan Yıldırım'ın ABD'ye gidebileceğini anlatan Gül, ABD'nin tutuklu konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un telefonunu istediğini doğruladı. Bakan Gül'ün açıklamalarının satır başları şöyle:



Tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un telefonunu ABD istedi. Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum.



ADİL ÖKSÜZ’ÜN ALMANYA’DA OLDUĞU İDDİALARI



Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak.



FETÖ TUTUKLUSU ESKİ YARSAV BAŞKANI ARSLAN’A, VACLAV HAVEL ÖDÜL VERİLMESİ



Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor.



FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN İADESİ



İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.



8 BİN 897 KİŞİ FİRARİ



FETÖ soruşturmalarının bilançosunu açıklayan Bakan Gül, FETÖ davalarında 49 bin 697 kişinin tutuklu, 8 bin 897 kişinin firari olduğunu söyledi.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: