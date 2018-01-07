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Adalet Bakanı Gül: Artık bugün git, yarın gel yok...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk uygulamasına ilişkin, "4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam.Örneğin, hiçbir sebep olmadan 'Ben mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9 ay sonraya atıyorum', öyle bir şey yok. 'Bugün git, yarın gel' yok" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Artık bugün git, yarın gel yok...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen  Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, işçi-işveren uyuşmazlıklarında  zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak'ta başladığını  anımsattı.

Uygulama kapsamında işçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıklarda  öncelikle arabulucuya gidileceğini belirten Gül, "Bu, AK Parti'nin getirmiş  olduğu bir reformdu. 4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren  anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam. 90 kişi diyor ki 'Tamam.', el sıkışıyor.  'Hakkını helal et, helal olsun.' diyor, 'Hoş olsun.' diyor. İşçi, parasını  alıyor. İşveren de dava ve mahkemeyle uğraşmıyor. Bu, AK Parti'nin ülkemize  getirmiş olduğu çok büyük bir iyiliktir." şeklinde konuştu.

 "Avukatlık yapmış bir kişi olarak söylüyorum." diyen Gül, şunları  ifade etti: "Dosya bilirkişiye gider, gecikir. Bilirkişinin onlarca dosyası var.  İki sene, üç sene, dört sene... Bu arada faiz işliyor. İşveren, 'Bir an evvel  bitsin de lanet olsun, kaç paraysa vereyim kardeşim.' diyor. Mahkemeye gidiyor.  'Yok, dava bitmeden sana ne verileceğini söyleyemeyiz.' 90 taraf anlaşmış, sadece  6 kişi demiş ki 'Ben anlaşamadım.' Eğer böyle devam ederse gerçekten bu, çok  büyük bir reform olacak. 4 gündeki uygulama rakamını söylüyorum. Mahkeme iş yükü  de azalacak.

Gerçekten anlaşamadı. İşçi dedi ki 'Kardeşim bu, bana haksızlık.'  Başüstüne, 'Mahkeme kapısı da açık.' diyoruz. Gidecek, hakkını orada alacak ama  misalen söylüyorum. Mahkeme, 100 dosyaya bakacağı yerde 20 dosyaya, 30 dosyaya  bakınca ne olacak? Dosyasına 5 ay sonrasına gün verilmeyecek, bir ay sonraya gün  verecek. Bilirkişi 5 ay sonraya değil, bir ay sonraya dosyayı verecek. İşte çok  tarihi bir reformdur."

Arabuluculara teşekkür eden Gül, işçi ve işverenlere de uygulamayı  etkin şekilde kullanarak anlaşmanın, sulhun çalışma barışına, ülke ekonomisine  çok büyük katkısı olacağını bir kez daha hatırlattığını söyledi. Buna benzer reformları arttırarak sürdüreceklerini vurgulayan Gül,  "Mahkemelerde devlet kurumları birbiriyle davalı oluyor. Karayolları,  demiryolları... Önce sulh olacaklar, ondan sonra mahkemeye gidecekler. Vatandaş  da devletle olan davasında önce sulh için başvuracak, ondan sonra mahkemeye  gidecek. Mahkemelerimizin iş yükünü azaltıp sulh olacak şekilde düzenlemelerimizi  yapacağız. Böyle olunca mahkemeler uzamayacak ve iş yükleri artmadığı için daha  adil kararlar, daha hızlı kararlar verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN GİT YARIN GEL BİTTİ...

Gül, bakanlık olarak davalarda hedef süreler üzerine çalıştıklarını  vurguladı. "Örneğin, hiçbir sebep olmadan 'Ben mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9  ay sonraya atıyorum.', öyle bir şey yok. 'Bugün git, yarın gel' yok." ifadelerini  kulanan Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Hızlı, adil hangi sürede olabilecek, bunlar üzerinde çalışılıyor.  Davalar, uzayanlarla ilgili teftişler, eğitimler ve bu konudaki süreleri de  bakanlık olarak, HSK olarak çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bütün derdimiz,  milletimizin yargıya güvenmesi, hızlı, etkin, makul sürede yargılanmanın  tamamlanmasıdır.

FETÖ'YLE MÜCADELE...

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinen Gül, "FETÖ  ile mücadeleyle alakalı, üçte bir hakimler bu, FETÖ'cü hakimlerdi. Cübbe  giymişlerdi ama esasen bu FETÖ örgütünün mensuplarıydı. Şimdi bunlar yargıdan  temizlendi. Temizlendikçe yargıya olan güven, Anayasa'ya, hukuka uygun  yargılamalar daha da artacak. Tüm bunların takibini de teftişlerle, eğitimlerle  hep birlikte inşallah yapacağız." diye konuştu. Gül, Bilirkişilik Kanunu'nun da yürürlüğe girdiğini anımsatarak,  "Artık keyfi, farklı bir şekilde, her yerde ayrı uygulamalar değil, bir tek tip  uygulamasıyla bilirkişilik diye bir standart getirildi ve bunlar sicilleri  tutularak, denetimleri tutularak, performanslarına bakılarak bilirkişilik  sisteminde de keyfi uygulamalara, yanlış uygulamalara son verilecek, çok önemli  bir düzenleme hayata geçirilecek. Bunların uygulamaları da ümit ediyorum ki daha  güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Etiketler; #Adalet Bakanı Gül #abdulhamit gül #adalet bakanı #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #Büyükşehir Belediyesi
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orhan - 3 saat önce
demekki olabiliyormus, yeter ki candan istensin.
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