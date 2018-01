Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk uygulamasına ilişkin, "4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam.Örneğin, hiçbir sebep olmadan 'Ben mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9 ay sonraya atıyorum', öyle bir şey yok. 'Bugün git, yarın gel' yok" dedi.

Uygulama kapsamında işçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıklarda öncelikle arabulucuya gidileceğini belirten Gül, "Bu, AK Parti'nin getirmiş olduğu bir reformdu. 4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam. 90 kişi diyor ki 'Tamam.', el sıkışıyor. 'Hakkını helal et, helal olsun.' diyor, 'Hoş olsun.' diyor. İşçi, parasını alıyor. İşveren de dava ve mahkemeyle uğraşmıyor. Bu, AK Parti'nin ülkemize getirmiş olduğu çok büyük bir iyiliktir." şeklinde konuştu."Avukatlık yapmış bir kişi olarak söylüyorum." diyen Gül, şunları ifade etti: "Dosya bilirkişiye gider, gecikir. Bilirkişinin onlarca dosyası var. İki sene, üç sene, dört sene... Bu arada faiz işliyor. İşveren, 'Bir an evvel bitsin de lanet olsun, kaç paraysa vereyim kardeşim.' diyor. Mahkemeye gidiyor. 'Yok, dava bitmeden sana ne verileceğini söyleyemeyiz.' 90 taraf anlaşmış, sadece 6 kişi demiş ki 'Ben anlaşamadım.' Eğer böyle devam ederse gerçekten bu, çok büyük bir reform olacak. 4 gündeki uygulama rakamını söylüyorum. Mahkeme iş yükü de azalacak.Gerçekten anlaşamadı. İşçi dedi ki 'Kardeşim bu, bana haksızlık.' Başüstüne, 'Mahkeme kapısı da açık.' diyoruz. Gidecek, hakkını orada alacak ama misalen söylüyorum. Mahkeme, 100 dosyaya bakacağı yerde 20 dosyaya, 30 dosyaya bakınca ne olacak? Dosyasına 5 ay sonrasına gün verilmeyecek, bir ay sonraya gün verecek. Bilirkişi 5 ay sonraya değil, bir ay sonraya dosyayı verecek. İşte çok tarihi bir reformdur."Arabuluculara teşekkür eden Gül, işçi ve işverenlere de uygulamayı etkin şekilde kullanarak anlaşmanın, sulhun çalışma barışına, ülke ekonomisine çok büyük katkısı olacağını bir kez daha hatırlattığını söyledi. Buna benzer reformları arttırarak sürdüreceklerini vurgulayan Gül, "Mahkemelerde devlet kurumları birbiriyle davalı oluyor. Karayolları, demiryolları... Önce sulh olacaklar, ondan sonra mahkemeye gidecekler. Vatandaş da devletle olan davasında önce sulh için başvuracak, ondan sonra mahkemeye gidecek. Mahkemelerimizin iş yükünü azaltıp sulh olacak şekilde düzenlemelerimizi yapacağız. Böyle olunca mahkemeler uzamayacak ve iş yükleri artmadığı için daha adil kararlar, daha hızlı kararlar verilecek." değerlendirmesinde bulundu.Gül, bakanlık olarak davalarda hedef süreler üzerine çalıştıklarını vurguladı. "Örneğin, hiçbir sebep olmadan 'Ben mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9 ay sonraya atıyorum.', öyle bir şey yok. 'Bugün git, yarın gel' yok." ifadelerini kulanan Adalet Bakanı Gül , sözlerini şöyle sürdürdü: "Hızlı, adil hangi sürede olabilecek, bunlar üzerinde çalışılıyor. Davalar, uzayanlarla ilgili teftişler, eğitimler ve bu konudaki süreleri de bakanlık olarak, HSK olarak çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bütün derdimiz, milletimizin yargıya güvenmesi, hızlı, etkin, makul sürede yargılanmanın tamamlanmasıdır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinen Gül, "FETÖ ile mücadeleyle alakalı, üçte bir hakimler bu, FETÖ'cü hakimlerdi. Cübbe giymişlerdi ama esasen bu FETÖ örgütünün mensuplarıydı. Şimdi bunlar yargıdan temizlendi. Temizlendikçe yargıya olan güven, Anayasa'ya, hukuka uygun yargılamalar daha da artacak. Tüm bunların takibini de teftişlerle, eğitimlerle hep birlikte inşallah yapacağız." diye konuştu. Gül, Bilirkişilik Kanunu'nun da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Artık keyfi, farklı bir şekilde, her yerde ayrı uygulamalar değil, bir tek tip uygulamasıyla bilirkişilik diye bir standart getirildi ve bunlar sicilleri tutularak, denetimleri tutularak, performanslarına bakılarak bilirkişilik sisteminde de keyfi uygulamalara, yanlış uygulamalara son verilecek, çok önemli bir düzenleme hayata geçirilecek. Bunların uygulamaları da ümit ediyorum ki daha güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde olur." ifadelerini kullandı.