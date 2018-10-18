Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



1600 hakim ve savcı alımı



Adalet Bakanı Gül, 29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını belirtti.

Gül:

"Hak eden hak ettiği cezayı alıyor. Beraat edecek varsa beraat ediyor. Hükümetimizin desteğiyle hakim ve savcı alımıyla bu durum çok fedakarca çalışan arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. "



"En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz"



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına değinen Bakan Gül, şunları kaydetti:



"Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor. Titizlikle, derinleştirilerek her aşamasıyla soruşturma yapılıyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz. Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır.

Cumhurbaşkanımız başından beri bu iradeyi ortaya koydu. Viyana sözleşmesinden kaynaklanan bazı durumlar var. Bir konsolosluk binası herhangi bir yer değildir. Burada konsolosluk binasında bir şey var, savcı hemen buraya gireceğim diye karar veremiyor. Burada da muhattap devletin rızası savcılık makamını sınırlandırıyor. Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Delilleri toplayan değerlendiren adli mercilerdir. İdari anlamda Suudi arabistan ile görüşmeler devam ediyor."



"Brunson beraat etmedi"



Adalet Bakanı Gül, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson kararına ilişkin, "Brunson ile ilgili dava çok tartışıldı özellikle ABD nin bu hukuk sürecinde kabul edilemez açıklamaları oldu. Türk yargısı kararını baskıyla, herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir. Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır. Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı verdi." ifadesini kullandı.



"Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır"

ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararını değerlendiren Bakan Gül, "Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır. Bizim için çok anlamlı, değerli bir konu değil." şeklinde konuştu.



"İnfaz alternatifleri üzerinde çalışıyoruz"



"İnfaz alternatifleri üzerinde çalışıyoruz, koşullu serbestlik üzerinde çalışmalarımız var. Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir. DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var.FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır."



"İş bankası hisseleri konusu Meclis gündemine gelecektir"



"CHP'nin İş Bankası hisseleri için bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP'ye Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk'ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir. Anayasa'nın 134. maddesinde iki önemli yer var. Biri mali menfaatlerin korunması diğeri onlara tahsis edilmesi. CHP burada saklanmasını kendine saklamak olarak almış ama tahsis etmemiş. Atatürk'ün vasiyetini korumak hepimizin görevidir."



Yerel Seçimler



"Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. AK Parti tepeden bakmamıştır. Lütuf olarak hizmet vermemiştir. O bölgede de tüm Türkiye'de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum."



