Adalet Bakanı Gül, cinsel istismara ilişkin düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız" dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep milletvekilleri TBMM'de kayıt yaptırdı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cinsel istismara ilişkin düzenleme) Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız."