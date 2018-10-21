Adalet Bakanı Gül, darbe girişimi davalarına ilişkin, "289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209'unu mahkemelerimiz karara bağladı. Bu, önemli bir oran." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimine yönelik 289 davadan 209'unun tamamlandığını bildirdi.



Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millette, kamuoyunda darbe girişiminde bulunan hainlerle ilgili kararların bir an önce verilmesi yönünde beklenti olduğunu belirtti.



Türk yargısının büyük bir fedakarlıkla görevini icra ettiğini kaydeden Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ve kovuşturmaların etkili şekilde yürütülmeye devam edildiğini vurguladı.



Darbe girişiminde yer alan kişilere ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda da büyük aşamalar kaydedildiğini anlatan Gül, yargılamalar sonrasında TBMM'yi bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hakkında da mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.



Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:



"289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209'unu mahkemelerimiz karara bağladı. Bu, önemli bir oran. Türk yargısı, Anayasa'ya, adalete, vicdana göre karar vermek için gayret gösteriyor. Bu süreci kendi hukukumuza, uluslararası hukuka göre sürdürüyor. Türk yargısı elinden gelen gayreti gösteriyor."



"Adaletin tecellisi"



Yargılamalarda delillerin değerlendirildiğine dikkati çeken Bakan Gül, soruşturma ve kovuşturmalarla yeni delillerin elde edildiğini belirtti.



"O gece Anayasa'yı, hukuku ortadan kaldırmak isteyen darbeciler vardı." diyen Gül, şunları kaydetti:



"Türkiye, bir hukuk devletidir. Hakimler, savcılar, onların kaldırmak istedikleri Anayasa'ya göre savunma hakkı veriyor, yargılama yapıyor. Silahla kaldırmak istedikleri Anayasa, hukuk sistemi onlara bu savunma hakkını veriyor. Adil bir şekilde yargılama yapılıyor. Aslolan, hukukun yerine gelmesi, adaletin tecelli etmesi. Yargı mensupları da bunun için her türlü gayreti gösteriyor."