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Adalet Bakanı Gül'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Gül, "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir." dedi

Adalet Bakanı Gül'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 18 kişinin iadesinin talep edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı, bugün savcılık talepnamesini ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdı.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #adalet bakanı
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