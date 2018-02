Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarı düzenlemesine dair yaptığı açıklamada, bir komisyon kurulduğunu ve yarın çalışmalara başlanacağını duyurdu. Kimyasal hadım ile ilgili de konuşan Bakan Gül, "Kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm araçlarımızı masaya yatıracağız" diye konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.



Bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun yarın çalışmalarına başlayacağını duyuran Gül, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, yasayla yapılabilecekleri, yönetmeliklerle yapılabilecek tüm araçların masaya yatırılacağını söyledi.



Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde:



"Çocuk verimli bir toplantının geçeceğini, buradan çıkan sonuçların da yine bakanlık, diğer tüm kurumlarla uygulanacağını da düşünüyoruz. Böylece çocuklarımıza yönelik suçların, çocukların suça sürüklenmesinin de önlenmesi, uyuşturucu gibi bazı suçlardan daha etkin caydırıcı hale getirilmesi hususunda hem infaz sistemimizi hem ceza sistemimize yönelik önerileri masaya yatırmış olacağız.



"BİR CİNAYETTİR"



Adana'da 4.5 yaşındaki bir yavrumuza yapılan bu hadiseye, alçakça saldırıya gerçekten iğrenç ve şiddetle, nefretle kınadığımıza bir suç. Elbette bu istismar meselesi aslında bir cinayettir. O hainin, kişinin yapmış olduğu istismar meselesi bir cinayettir. Bir çocuğa yönelik bu tür fiillerin gerçekten hepimizin asla bu konuların bir daha yaşanmaması için her türlü devlet olarak aldığımız bir konudur, bir çalışma alanıdır. Bu hususta Adana Başsavcılığımız olay anından itibaren, savcılığımız olayla ilgili her türlü tahkikatı yapmış ve bir an evvel, gecikmezini davanın iddianamesini hazırlamıştır. 66 yıllık bir ceza talebiyle dava açılmış, iddianame hazırlanmıştır. Bu konuda yargı titizlikle bu konunun takipçisi olmaya devam edecektir.



"KOMİSYON KURULDU"



Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nda çok yoğun bir şekilde, bu meseleyi masaya yatırdık. Ve Başbakan Yardımcımız başkanlığında bir komisyon yarın çalışmaya başlayacak. Ceza kanunlarında yine artırım yapmak, infaz sisteminde ne gibi başka tedbirler alınması gerekir? Bunların hepsini masaya yatırmış olacağız.



KİMYASAL HADIM



Kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm araçlarımızı masaya yatıracağız. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Esasen iş, suç işlemeden önleme. Suça giden yolları, ortadan kaldırma, önleme, ıslah etme. Aile, çevre, okul, toplumun her kesimine düşen sorumluluklar. İstismara karşı çocuk nasıl bir bilinçlendirilir? Aileler, toplum nasıl bilinçlendirilir? Bunları hep beraber yapmamız lazım."



