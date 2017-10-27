Adalet Bakanı Gül, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelere ilişkin, "Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır." dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim teklifine cevap verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan ve 4 Ekim'de tutuklanan Metin Topuz'un telefon kilidinin çözüldüğüne yönelik haberler hatırlatılarak, "Bu tarzda bir tutumun 'ABD tarafından eleştirildiği, kabul edilemez.' olduğuna yönelik açıklamalar da geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Gül, "O kişiyle ilgili soruşturma savcılık makamınca sürdürülmektedir ve soruşturma gizli bir şekilde sürdürülmektedir. Bir siyasetçi, bakan olarak soruşturmanın akıbetiyle ilgili bilgimiz olmasına imkan bulunmamaktadır. Savcılık makamı, o konuyla ilgili takdirini ve soruşturmasını, usul ve kanun çerçevesinde sürdürmektedir." dedi.



ABD heyetinin, Türkiye ile vize krizinin çözümüne yönelik Ankara'daki temaslarını tamamladığı hatırlatılarak, iki ülke arasında yaşanan vize krizindeki son durumun sorulması üzerine Gül, "Bizim açımızdan görüşme, temas olumlu geçti. Daha önce de beyan etmiştim ama sonraki gelişmeleri Dışişleri Bakanlığımız da takip ediyor. Bir gelişme olduğunda da kamuoyuyla paylaşılır." diye konuştu.



"Seçimler vaktinde yapılır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısının hatırlatılmasına ilişkin Gül, "Türkiye, istikrara kavuşmuş bir Türkiye'dir AK Parti'yle birlikte. Seçimler vaktinde yapılır. AK Parti bu geleneği Türkiye'ye kazandırmış bir partidir. Bizim gündemimizde öyle bir durum yok. Milletimizin gündeminde de öyle bir durum yok. Yine memleketin, milletin gündeminden uzak bir söylem diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







"İddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmamaktadır"

Gül, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya arasında Büyükada davasıyla ilgili pazarlık söz konusu olduğuna ilişkin iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Öyle bir iddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Türk yargısı, bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti.' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı, dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye, hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır." karşılığını verdi.



Kararın, "Doğrudan hakimlerin bağımsız, tarafsız şekilde verdikleri bir karar" olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:



"Asla öyle bir iddianın kabulü mümkün değildir. Türk yargısına, bağımsızlığına, hukuk devletine ve Türkiye'deki yargı sistemine bu anlamdaki iddiaların hiçbir geçerliliği olmadığını ifade etmek isterim. Şunu da ifade etmek lazım; savcı hazırlığını yapar, mahkemeler yargılar. Elbette Türkiye'deki hukuk sistemi bütün boyutuyla işlemektedir. Her makamda itirazlar, hukuki yollar bulunmaktadır. Türkiye'de ve dünyada herkes Türk yargısına güvenmeye devam etsin. Türk yargısı hiçbir kimsenin baskısı altında değil, özgürce, hukuk çerçevesinde kararını vermeye çalışmaktadır. Özellikle FETÖ'cülerin yargıdan ayrılmasıyla birlikte Türk yargısının kararları, Türk mahkemelerine güven daha da artmaktadır, artacaktır. Dolayısıyla bu tür iddiaların kabulü mümkün değil, öyle bir şekilde mahkemelere herhangi bir talep olamaz. Yargı bağımsızca kararını vermiştir."



Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile görüştüğü" iddiasına ilişkin, "Onu bilemiyorum." karşılığını verdi.