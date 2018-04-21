Gençlik cumhurbaşkanı adayı için seferber
Gençlik cumhurbaşkanı adayı için seferber
Olaylı derbide flaş gelişme!
Olaylı derbide flaş gelişme!
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup!

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi. Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına gönderdiği mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup!

Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi. Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına gönderdiği mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı

 

Etiketler; #abdulhamit gül #türkiye #yunanistan #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.