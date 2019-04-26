Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulaması 1 Ocak 2019’da başladı. İlk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranı %60 seviyelerine ulaşmış durumda. 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’si, tarafların anlaşmasıyla neticelendi. İş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın tarafları hızla sonuca ulaşıyor hem de yargının iş yükü azalıyor. Tüm arabulucularımıza ve alternatif çözüm yollarına katkı sunan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." bilgilerini paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak 2019'da başlayan ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına dair açıklamalar yaptı.



Gül, şunları aktardı:



"Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulaması 1 Ocak 2019’da başladı.



İlk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranı %60 seviyelerine ulaşmış durumda.



11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’si, tarafların anlaşmasıyla neticelendi.



İş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın tarafları hızla sonuca ulaşıyor hem de yargının iş yükü azalıyor.



Tüm arabulucularımıza ve alternatif çözüm yollarına katkı sunan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."



ulusal.com.tr