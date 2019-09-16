Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısı hiçbir kimseden, hiçbir yerden, hiçbir vesayet düşüncesinden talimat almaz. Talimat aldığı tek yer anayasadır, hukuktur ve kendi vicdanıdır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının birinden ya da bir vesayet düşüncesinden talimat almadığını belirterek "Türk yargısının talimat aldığı tek yer anayasadır, hukuktur ve kendi vicdanıdır" dedi.

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu illerde düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantıları"nın ikincisi Ankara Hakimevi'nde yapıldı.

Gül, bakanlık bürokratları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ile başsavcı ve komisyon başkanlarının katıldığı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi ile istinaf mahkemelerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşma yaptı.

Türkiye'de demokrasi tecrübesinin kolay kazanılmadığını belirten Gül, geçmiş dönemlerde, Adnan Menderes'i idam sehpasına götüren, 28 Şubat'larda brifing alan, 12 Eylül'de "bir sağdan bir soldan" diyerek darbenin olgunlaşmasını bekleyen bir yargı anlayışının var olduğunu kaydetti.

"Çocuklarımızı dar ağacına götüren bir zihniyet, darbeye şakşakçılık yapan, darbeye alkış tutan bir zihniyet ve yargı anlayışı vardı." ifadelerini kullanan Gül, 15 Temmuz 2016'da bu durumun tersine döndüğünü söyledi.

Gül, darbecileri yargılayan, Türk adaletinin önüne çıkaran yargı mensuplarının bulunduğunu belirterek, Türk milletinin, bağımsız, tarafsız yargının 15 Temmuz 2016'da büyük bir saygınlıkla demokrasi sınavı verdiğini vurguladı.

"Ankara Adliyesi'nin inşaatını başlatacağız"

Ankara'da yapılması planlanan yeni adliye binasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Gül, başkente yakışır yeni adliye binası inşa edileceğini söyledi.

Ankara Adliyesinin şu anda 7 yerde faaliyet gösterdiğini, hedefin bu birimlerin tamamının tek çatı altında toplanması olduğunu kaydeden Gül, "Çok yakın bir zamanda protokol imzalayarak 500 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak yeni Ankara Adliyesi'nin inşaatını başlatacağız." ifadesini kullandı.