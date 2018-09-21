Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ülkemizin geleceği, Gaziantep'in geleceği de fıstık gibi olacak. Ağız tadımız bozulmasın. Baklava tadında, fıstık gibi olsun. Ekonomisiyle, siyasetiyle, sanayisiyle hep böyle fıstık gibi olmaya devam edelim." dedi.

Bakan Gül, Fıstık Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tarih, kültür ve turizm bakımından herkesin yerinde görmesi gereken bir şehir olduğunu belirterek, bu yıl "Gaziantep'e gelme zamanı" sloganını seçtiklerini ve herkesi Gaziantep'e beklediklerini ifade etti.



Fıstık Park'ın daha önceden sadece duvarlardan ve tabeladan ibaret olduğunu anlatan Gül, yerel yönetim ve Hükümet olarak yeşili, doğayı çok önemsediklerini bildirdi.



Gül, "Daha fazla yeşil, orman, ağaçlandırma diyoruz. O yüzden millet bahçesi diyoruz. Yeşile olan duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten ülkemizin geleceği, Gaziantep'in geleceği de fıstık gibi olacak. Ağız tadımız bozulmasın. Baklava tadında, fıstık gibi olsun. Ekonomisiyle, siyasetiyle, sanayisiyle hep böyle fıstık gibi olmaya devam edelim. "diye konuştu.



Bu yıl mahsülün verimli olduğunu, çiftçileri, üreticileri çok memnun gördüğünü belirten Gül, "İnşallah daha güzel hizmetler, birimler olacak. Ayrıca baklavayı daha ucuza yemeyi de ümit ediyoruz. Fıstık Müzemiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.



"Bütün dünya bugün Gaziantep'te"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Fıstık Müzesi'nin yapılış hikayesine değinerek, kent için önemini anlattı.



Eskiden bir çocuğun fıstık ağacını görmek için köye gitmesi gerektiğini bildiren Şahin, artık müzede fıstıkla ilgili her şeyin bulunabileceğini ifade etti.



Fıstığın topraktan, güneşten gelen Mezopotamya, Akdeniz içerisinde çok güzel bir ürün olduğuna işaret eden Şahin, "Lezzetimizin ana damarı. Aile ve şehir ekonomimiz için çok önemli. Bugün gördüğünüz bu müzeyi gastronomi festivalinde açarak bu festivalimizi de taçlandırmış olacağız. Gastronomi festivali dolayısıyla kentte UNESCO yaratıcı şehirler ağından 70 ülke, 40 şef ve 23 kardeş şehrimiz burada. Bütün dünya bugün Gaziantep'te. Ben bu müzenin açılışında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Kirazoğlu, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.



Bakan Gül, beraberindekilerle müzeyi gezerken Büyükelçi Christian Berger'e de fıstık kırma işlemini gösterdi.