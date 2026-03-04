Adalet Bakanı Gürlek, DEM Parti Heyetiyle 'Terörsüz Türkiye' sürecini görüştü

Adalet Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan da yer aldı.

Pervin Buldan, görüşmenin ardından bakanlık önünde yaptığı açıklamada, hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem de Adalet Bakanı Gürlek'i makamlarında ziyaret ettiklerini belirtti.

Her iki görüşmenin de önemli olduğunu kaydeden Buldan, bakanlık sürecinde kendisinden büyük beklenti içerisinde olduklarını Gürlek'e bildirdiklerini ifade etti.

Bunun başlangıç olması temennisinde bulunan Buldan, "Bir güven tazeleme olsun Adalet Bakanlığı açısından. Çünkü toplumun yüzünün en fazla dönük olduğu bir bakanlık. Birçok beklentinin olduğu, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının son zamanlarda uygulanmadığı bir dönemde kendisi yeni bakanlığa geldi. Toplumun bu konuda büyük bir beklentisi var." diye konuştu.

Buldan, son dönemlerde atanan kayyumlarla ilgili toplumun beklentisinin olduğunu ve bunu İçişleri Bakanı Çiftçi ile konuştuklarını aktararak, "Bu konuları her iki bakanla da açık açık görüştük. Görüşlerimizi, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Toplumun beklentilerini kendilerine ilettik. Hem kayyum hem cezaevlerinde yaşanan sıkıntılar hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusundaki görüşlerimizi çok açık olarak kendilerine ifade ettik. Çok olumlu, verimli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek isterim." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelerle ilgili soruya Buldan, "Bayramdan sonra Adalet Komisyonuna gitmesi bekleniyor. Biz de bir an önce bu meselenin tamamlanması için yasanın Adalet Komisyonuna gitmesi konusundaki görüşümüzü ilettik. Onlar da bu yönlü bir hazırlık içerisinde olduklarını zaten ifade ettiler. Büyük bir ihtimal bayram sonrası hemen Adalet Komisyonunda yasa görüşmeleri başlayacak. Adalet Komisyonunda görüşüldükten sonra da Genel Kurul'a gelir zaten." yanıtını verdi.

"ÖNERİLERİMİZİ AKTARDIK"

Mithat Sancar da daha önce İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Göreve yeni başlayan her iki bakana hem "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdiklerini hem de süreçle ilgili toplumun beklentilerini aktardıklarını dile getiren Sancar, şunları kaydetti:

"Sürecin temeli, hedefi barıştır. Barışın da şartı adalettir. Kalıcı barış için toplumun tümünü ayrımsız kapsayan bir adalete ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı hem hazırlık aşamasında hem de yasalar Meclis'ten çıktıktan sonra uygulama aşamasında önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bunun ne kadar acil ihtiyaçlar içerdiğini kamuoyuna da söylüyoruz, bakanlara da ilettik. Yine İçişleri Bakanlığı barış, hukuk, adalet, güvenlik ilişkisinde çok önemli bir yerde duruyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının süreçle ilgili sorumlulukları, görevleri ve işlevleri elbette kamuoyu tarafından dikkatle izlenecek. Bizler de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Bizim önerilerimiz vardı, bu önerilerimizi de aktardık."

Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyumun görev süresinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Sancar, "Umuyoruz ve bekliyoruz ki en kısa zamanda bu yanlış düzeltilir, bu hukuksuzluk giderilir." dedi.