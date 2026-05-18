Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 20 ilde yasa dışı bahis ağına darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarına yönelik dev operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 20 ilde yasa dışı bahis ağına darbe
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanlığı, yurt genelinde sanal kumar ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten suç örgütlerine yönelik emniyet ile jandarma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü geniş çaplı kolluk faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gürlek, suç örgütlerine yönelik kararlılık mesajı verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

''Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 Milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 Milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.

Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.''

İstanbul-İzmir otoyolunda yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı!İstanbul-İzmir otoyolunda yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı!Yurt
“Sevdiğim kızı başkasına verdiler” dedi, dehşet saçtı! 17 yaşındaki şüpheli eski nişanlısının babasını öldürdü“Sevdiğim kızı başkasına verdiler” dedi, dehşet saçtı! 17 yaşındaki şüpheli eski nişanlısının babasını öldürdüYurt
Akın Gürlek yasa dışı bahis operasyon
Günün Manşetleri
24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
20 ilde yasa dışı bahis ağına darbe
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Boğaziçi Yönetim AŞ’ye operasyon!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Dünya gençliği 19 Mayıs’ta NATO’ya karşı yürüyecek
DSÖ'den korkutan uyarı: "Tedavisi ve aşısı yok"
Çorlu'da iş merkezinde çatışma faciası!
İran - ABD arasında müzakere krizi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 18 Mayıs Pazartesi
Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü! Altın fiyatlarında son 1 ayın dibi görüldü!
Benzin ve Motorin fiyatları güncellendi! İşte 18 Mayıs Pazartesi pompa fiyatları Benzin ve Motorin fiyatları güncellendi! İşte 18 Mayıs Pazartesi pompa fiyatları
Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 18 Mayıs son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 18 Mayıs son depremler listesi