Adalet Bakanı Gürlek sürece dair çalışmaları anlattı: ''Kanunlar için teknik ekip oluşturduk''

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen bütünleşme süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kanunların hazırlık aşamasına destek vermek amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmalara başlandığını duyuran Bakan Gürlek, TBMM'nin talep etmesi halinde bu ekibin göreve hazır olduğunu belirtti.

BAKANLIK BÜNYESİNDE TEKNİK EKİP KURULDU

Sürece dair Adalet Bakanlığının üstlendiği role değinen Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye ile ilgili nihai rapor meclise sunuldu. Bu konuda takdir Yüce Türk Meclisi'nin. Biz Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların yapılması sürecinde bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda eğer ihtiyaç duyarsa, teknik ekibimiz her zaman Meclisimizin yanında çalışmaya hazır."

''ŞAHSA ÖZGÜN BİR DÜZENLEME KOMİSYON RAPORUNDA YOK''

Sürecin yetki ve takdirinin tamamen Meclis'te olduğunun altını çizen Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin nihai amacı, kesinlikle örgütün tamamen silah bırakması. Daha sonra da PKK'nın feshedilmesi. Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak. Ama burada şunu vurgulamak istiyorum: Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok. Cumhurbaşkanımız da bu yönde zaten açıklamalarda bulunuyor.'' ifadelerini kullandı.

SÜREÇ TAMAMEN BAĞIMSIZ YARGININ KONTROLÜNDE

Ankara'da yaşayan ve gazetecilik faaliyetlerini bu şehirde yürüten Uludağ'ın İstanbul'da tutuklanmasına ilişkin eleştirileri değerlendiren Bakan Gürlek, yetki tartışmalarına hukuki çerçeveden açıklama getirdi. Gürlek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 217/A maddesine dikkat çekti. "Yaşadığı yer ilgili değil, suç yeri önemli. CMK madde 12'ye göre suç yeri neresiyse yetki oradadır. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için yetki İstanbul olarak kararlaştırılmış. Yani orada yetki bakımından bir sıkıntı yok."

Sürecin mahkemenin takdirinde olduğunun ve siyasilerin bu sürece müdahil olamayacağının altını çizen yetkili, "Mahkemelerin takdiri, biz ona karışamayız. İleride yetkisizlik kararı da verebilir, tahliye de verebilir. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Öte yandan Gürlek, genel ahlakı bozan konulara ilişkin yasal bir hazırlık içinde olunduğunun sinyalini vererek, "Genel toplumu ve ahlakı bozan konularla ilgili elbette bir çalışma yapılacak. Şu an henüz çalışma aşamasında ancak planlarımız arasında var" dedi.