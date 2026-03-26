Adalet Bakanı Gürlek'ten Çankaya Köşkü'nde yeni anayasa mesajı: "Bu gömlek dar geliyor"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de katılım sağladığı toplantının ana gündem maddesini Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı, adalet hizmetlerindeki güncel düzenlemeler ve kurumlar arası işbirliği süreçleri oluşturdu.

Toplantıda kurul üyelerine hitap eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumun adalet beklentisini karşılamak adına Kurul ile yakın işbirliği içinde çalışacaklarını ve onların fikirlerini alacaklarını belirtti. Göreve başlarken "icraatçı bir bakan olacağını" söylediğini hatırlatan Gürlek, Kurul üyelerine seslenerek "Bu konuda da Hukuk Politikaları Kurulu bizim için çok önemli. Siz bu işin mutfağındasınız. Toplumun her kesimine geniş bir çerçeveden bakıyorsunuz." diye konuştu.

''ARTIK BU GÖMLEK DAR GELİYOR''

Toplumun ihtiyaçlarına ve yapılması gereken yasal değişikliklere dikkat çeken Gürlek, Kurul'un anayasa konusundaki ön taslaklarını inceleme fırsatı bulduğunu aktardı. Gürlek, konuyla ilgili olarak, "Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bunu ben sürekli söylüyorum. Artık bu gömlek gerçekten dar geliyor." dedi. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletvekillerinin desteği sayesinde yeni anayasa sürecinin hızlanacağını düşündüğünü ifade etti.

UÇUM: HUKUK POLİTİKALARINI BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise Adalet Bakanlığının Kurul için birinci sıradaki ortak çalışma paydaşı olduğunun altını çizdi. Hukukun her alanına ilişkin politika üretmek adına Bakanlığa fikren destek verdiklerini belirten Uçum, Bakan Gürlek'e hitaben şu ifadeleri kullandı: "Bu görevi üstlenmeniz sebebiyle bir kez daha sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Başarılı olacağınıza da samimiyetle canı gönülden inanıyorum. Hukuk Politikaları Kurulu'nun gündemi çok yoğun. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları ve şimdiden sonra planladıklarımızı size sunacağız. Sizinle bundan sonraki dönemde de çok verimli bir işbirliği yapacağımıza, Türkiye'nin ihtiyacı olan hukuk politikalarını birlikte üreteceğimize, sizin icrai süreçlerinize elimizden geldiğince katkı yapacağımıza inanıyorum."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Bu bölüme Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, bakanlık bürokratları ve Kurul üyeleri de iştirak etti.

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde düzenlenen çalışma toplantısında adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracak, yargılama sürelerini daha da kısaltacak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Gürlek, darbe dönemlerinin izlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen sivil ve kuşatıcı bir anayasa vizyonu çerçevesinde görüş alışverişi yaptıklarını bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı “Adaletin Yüzyılı” kılma kararlılığıyla çalıştıklarını vurguladı. Bakan Gürlek, ev sahipliklerinden dolayı Uçum’a ve Kurul üyelerine teşekkürlerini iletti.