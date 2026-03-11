Adalet Bakanı Gürlek'ten İBB davası açıklaması: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda yakından takip edilen davanın yayınlanması yönündeki tartışmalara yanıt verdi. Mevcut kanunların duruşmaların naklen verilmesine izin vermediğini hatırlatan Gürlek, "İBB davasının canlı yayınlanabilmesi için kanun değişikliği gerekmektedir. Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir kanun değişikliğine gider ve takdir ederse canlı yayın yapılması mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

"SANIK ALİ", "SANIK MEHMET", "SANIK EKREM''

Bakan Gürlek, mahkeme salonlarındaki kurallara ve kişilerin yargı önündeki konumlarına da değindi. Gürlek, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir ve buralarda siyasi şov yapılmasına müsaade edilmez. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama faaliyeti yürütülür. Burada şahısların dışarıdaki statüleri veya görevleri önemli değildir; herkes sanık statüsündedir." dedi. Gürlek, "'sanık' tabirinin kullanılma amacı da budur. Hakim ve savcılar hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Mehmet', 'sanık Ekrem' şeklinde seslenir." bilgisini paylaştı.

Gürlek, Anayasa'nın 138. maddesi uyarınca mahkemelerin Türk milleti adına bağımsız yargılama yaptığını ve hiç kimsenin yargı mercilerine telkin, talimat veya emir veremeyeceğini hatırlatarak, "Usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından tayin edilen günde savunmasını gerçekleştirecektir. Bunun haricinde usuli tartışmalar için elbette avukatlar söz alabilir ve mahkeme bu çerçevede taraflara söz hakkı tanıyabilir. Ancak mahkemelerde selamlama konuşması gibi uygulamalar olmaz. Duruşma düzenini sağlama yetkisi tamamen mahkeme başkanına aittir." dedi.

''MAHKEME SALONLARINI YIPRATMAMAMIZ LAZIM''

Geçmişte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığını ve çok önemli davalara baktığını hatırlatan Bakan Gürlek, yargı kararlarının dış etkenlerden bağımsız alındığının altını çizerek, "Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazımdır. Orada sadece yargılama yapılması gerekir. Kesinlikle hiçbir mahkeme bu tür söylemlerden veya siyasi muhabbetlerden etkilenmez. Mahkemeler; dosyadaki maddi delillere ve vicdani kanaatlerine dayanarak karar verir." dedi.

12. YARGI PAKETİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gürlek, kamuoyunun merakla beklediği yeni yargı paketine dair güncel gelişmeleri paylaştı. Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına yönelik henüz kesin bir tarih belirlenmediğini aktaran Gürlek, "12. Yargı Paketi üzerinde çalışıyoruz. Takvim daha netleşmedi." dedi.

Bakan Gürlek, cezaevlerindeki durum ve olası bir infaz indirimine veya düzenlemesine yönelik beklentilere de yanıt verdi. Bakanlık olarak konuyu değerlendirdiklerini ancak yasal bir çerçevenin oluşması için yasama organının adım atması gerektiğini belirten Gürlek, durumu "infaza ilişkin düzenleme düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor." sözleriyle özetledi.