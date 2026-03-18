Bakan Gürlek iddiaları yargıya taşıyor: "Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğunu perdelemek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Özgür Özel’in kendisi hakkında gündeme getirdiği mal varlığı iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ortaya konan tapu ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Gürlek, söz konusu belgelerin dayanağı olarak gösterilen "ID" numaralarında Akın Gürlek isminin yazmadığını ifade etti. İddiaların hedef şaşırtma amacı taşıdığını belirten Bakan Gürlek, yasal sürecin başlatılacağını bildirdi.

"O BELGELER KESİNLİKLE SAHTE VE DÜZMECE"

Kendi üzerine kayıtlı dört adet taşınmaz bulunduğunu ve bu taşınmazların değerinin belli olduğunu aktaran Bakan Gürlek, ortaya atılan tapu belgelerinin gerçek dışı olduğunu dile getirdi. Gürlek, bugün yargı yoluna başvuracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak."

Gürlek ayrıca, gazetecilere yaptığı değerlendirmede belgelerin niteliğine ilişkin, "O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler." vurgusunu yaptı.

HEDEF "ASRIN YOLSUZLUĞU" VE MUHİTTİN BÖCEK DAVALARINI ÖRTBAS ETMEK

Adalet Bakanı, Özgür Özel'in bu iddiaları gündeme getirmesinin arkasında yatan asıl nedenin kamuoyunun gündemindeki yargı süreçlerini gizlemek olduğunu savundu. Gürlek, Özel'in iddialarına ilişkin stratejisini, "Özgür Özel'in birinci amacı Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek. İkincisi ise Muhittin Böcek davasındaki bazı iddiaların üzerini örtmek." sözleriyle özetledi.

Gürlek, Muhittin Böcek ile ilgili yürüyen yargılama sürecine ve baz istasyonu kayıtlarıyla tespit edilen olay örgüsüne dikkat çekerek detaylı açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."

LÜKSEMBURG VE YAT İDDİALARINA BAKANLIK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Bakan Gürlek'in açıklamalarının yanı sıra, Adalet Bakanlığı kaynakları da gündeme getirilen yat sahibi olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Alınan bilgilere göre Bakan Gürlek, hayatında Lüksemburg’a hiç gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini ve pasaport kayıtlarında söz konusu ülkeye yönelik herhangi bir giriş-çıkış işleminin bulunmadığını açıkça ifade ediyor. Gürlek, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunun altını çizerek, bu tür söylemleri ortaya atanların müfterilik yaptığını belirtiyor.