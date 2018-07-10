Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı.

Abdulhamit Gül'ün açıklamarından satır başları şöyle:



Adalet Bakanı Gül: "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu."



"İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz."



"Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak."



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