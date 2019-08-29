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Adalet Bakanı'ndan KKTC'ye ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir diz temaslarda bulundu. Maraş bölgesini ziyaret eden Bakan, tek taraflı olarak adanın enerji kaynakarına sahip olmak isteyen Rum kesimine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı'ndan KKTC'ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yoğun bir görüşme trafiği vardı.

Bakan, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsünde olan Maraş bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Maraş bölgesinin yeniden açılmasını doğru hamle olarak değerlendirdi.

Bakan, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket eden Rum kesimini eleştirdi.

Adli iş birliği konusunda da işbirliğine dikkat çekildi.

KKTC'ye günübirlik ziyaret gerçekleştiren Gül, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile de görüştü.

Gül, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını da ziyaret etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adalet bakanı #abdulhamit gül #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
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