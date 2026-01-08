Adalet Bakanı Tunç 12. yargı paketi detaylarını açıkladı

Ankara Hakimevi’nde hakimler, savcılar ve avukatların katılımıyla ‘Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklarda Yargı Kararları Işığında Güncel Arabuluculuk Uygulamaları Semineri’ düzenlendi. Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları süren 12’nci Yargı Paketi’nin içeriğine dair önemli mesajlar verdi. 11’inci Yargı Paketi ile trafik, örgütlü suçlar ve bilişim suçlarında yapılan düzenlemeleri hatırlatan Tunç, yeni paketin taslağının milletvekillerine sunulduğunu belirtti.

YARGILAMADA YENİ FİZİKİ STANDARTLAR

Bakan Tunç, yeni paketin odak noktasının hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak olduğunu vurguladı. Yargı süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması için çalıştıklarını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı: "12’nci Yargı Paketi’nde hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler, ara buluculuk müessesinin kurumsal yapısını güçlendirecek, yönetim mekanizmalarını çeşitlendirecek yeni fiziki standartların belirlenmesine yönelik çalışmalarımız var. Bu kapsamda da yargı süreçlerini daha da sadeleştirmeye, hızlandırmaya yönelik önemli çalışmalar ve bugünkü toplantımızın konusuyla ilgili olan bazı hususlar da var. Özellikle ara buluculuk müessesinin kurumsal yapısını güçlendirecek, yönetim mekanizmalarını çeşitlendirecek, yeni fiziki standartların belirlenmesine yönelik çalışmalarımız var. Süreçleri anlaşmaya daha fazla katkı sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bu konuda yine mevzuat düzenlemelerimiz olacak."

AİLE ARABULUCULUĞU HEDEFİ

12’nci Yargı Paketi’nde yer almasa da ileriye dönük hedefler arasında "aile arabuluculuğu" sisteminin bulunduğunu açıklayan Tunç, bu modelle aile içi uyuşmazlıkların kadın ve çocukların hakları gözetilerek, yıpratıcı yargı süreçleri yaşanmadan çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

KİRA DAVALARINDA ANLAŞMA ORANI ARTTI

Tunç, 7’nci Yargı Paketi ile kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını hatırlatarak güncel verileri paylaştı. Uygulamanın uyuşmazlıkları 10 ila 20 gün gibi sürelerde çözdüğünü belirten Bakan Tunç şöyle konuştu: "Öncelikle ilamsız icra yoluyla tahliye hariç kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar için zorunlu ara buluculuk sistemini getirdik. Bu sayede kiracıyla kiralayanın yaşayabileceği itilafların büyümeden barışçıl şekilde çözülmesine katkı sunduk. Ortaklığın gidebilmesiyle kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıkları da zorunlu ara buluculuk kapsamına aldık. Böylece mirasçılar arasında veya aynı binada yaşayan insanlar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların adliye koridorlarına taşınmadan daha hızlı ve barışçıl yollarla çözümlenmesine imkan sağladık. Nitekim uygulamada bu tür uyuşmazlıkların büyük bir bölümünün 10 ila 20 gün gibi makul süreler içerisinde sonuçlandığını görüyoruz. Aynı zamanda bu konuda ulaştığımız rakamlar ve istatistikler geldiğimiz olumlu tabloyu da ortaya koymaktadır. Kira davalarında 147 bin 360 dosya anlaşmayla sonuçlandı. Bununla 3 kişiden birinin ara bulucuda anlaştığını görüyoruz. İki taraflı olduğunu düşünsek kira uyuşmazlığının en az 295 bin vatandaşımızın uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözdüğünü görüyoruz. Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı başvuruların 23 bin 306’sı anlaşmayla, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklanan başvuruların da 4 bin 634’ü anlaşmayla sonuçlanmış. Bu rakamlara az önce bahsettiğim kira uyuşmazlığından kaynaklanan anlaşma sayılarını da eklediğimiz zaman 175 bin 300 dosyada anlaşma sağlanmış."

DOSYA YÜKÜ ERİYOR

Arabuluculuk sisteminin mahkemelerin iş yükünü hafiflettiğine dikkat çeken Tunç, 2025 yılında sulh hukuk mahkemelerinde toplam 1 milyon 612 bin 993 dosya bulunduğunu açıkladı. Yıl içinde sonuçlandırılan dosya sayısının açılan dosyadan fazla olduğunu belirten Tunç, bu durumun biriken iş yükünü erittiğini ve 2026’ya devreden dosya sayısının azalacağını ifade etti.

Bakan Tunç, 12’nci Yargı Paketi ile ticari hayatı ve miras hukuku süreçlerini etkileyecek teknik düzenlemeleri de sıraladı. Bonolarda usulsüzlüklerin önüne geçmek için "karekod" zorunluluğu getirileceğini duyuran Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesi kapsamında ara buluculara uygulanacak disiplin cezalarının açıkça düzenlenmesini öngörüyoruz. Ortaklığın giderilmesi davalarında, taşınmaz satışı öncesinde hissedarlara kendi aralarında anlaşma imkânı sağlayarak, özellikle miras kalan taşınmazların üçüncü kişilere geçmesini önlemeyi amaçlıyoruz. Bu satış işlemlerinin uzmanlaşmış satış müdürlükleri eliyle yürütülmesiyle, süreçlerin daha hızlı, daha düzenli ve daha hatasız ilerlemesini hedefliyoruz. Vesayet altındaki kişilere ait malların satışı, mahkeme süreçleri nedeniyle bazen çok uzayabiliyordu. Bu süreci hızlandırmak için mal varlığıyla ilgili uyuşmazlıklarda kullanılan e-satış sisteminin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile bu kararlar sonrasında yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler sayesinde yargılamaların makul sürede sonuçlanması ilkesini daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bekletici meseleden kaynaklı yargılamaların uzamasına sebep olan usullere ilişkin yapmayı öngördüğümüz düzenlemeyle makul sürede yargılanma hakkını etkin biçimde korumayı amaçlıyoruz. E-duruşma, görüntülü dinleme ve elektronik tebligat gibi dijital imkânları yaygınlaştırarak, bu uygulamaların kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Bonoda karekod düzenlenmesini zorunlu hale getirerek, bu yolla yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmeyi, ihtilafları azaltmayı ve ticari hayatın güven içinde işlemesini sağlamayı öngörüyoruz. Karekod doğrulama zorunluluğuyla belge güvenliğini güçlendirmeyi ve yargılamadaki gecikmeleri sona erdirmeyi öngörüyoruz."