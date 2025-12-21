Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 15 bin personel alımı için tek sefer planı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı’nın personel ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, bakanlık bünyesinde planlanan 20 bin kişilik personel alımının ilk aşamasının tamamlandığını, kalan kadrolar için ise yeni bir planlama yapıldığını ifade etti.

Bakan Tunç, Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen’e yaptığı değerlendirmede, 20 bin kişilik alımın ilk 5 binlik bölümünün hayata geçirildiğini belirtti. Kalan 15 bin personelin ise mümkün olması halinde tek seferde istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tunç, sürece ilişkin yaklaşımı şu sözlerle aktardı:

“Kalan 15 binlik kısmı mümkünse tek seferde, bu mümkün olmazsa iki etap halinde almak istiyoruz.”

Personel alımına ilişkin takvimin ve yöntemin, bütçe imkânları ve idari planlamalar doğrultusunda netleşeceğini ifade eden Tunç, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın farklı birimlerinde görev yapacak personelin hangi kadrolarda istihdam edileceğine ilişkin detayların ise ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.