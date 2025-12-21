Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 15 bin personel alımı için tek sefer planı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak yeni personel alımına ilişkin konuştu. Daha önce duyurulan 20 bin kişilik istihdam hedefinde ilk aşamanın tamamlandığını belirten Tunç, kalan 15 bin kadro için tek seferlik alımın hedeflendiğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 15 bin personel alımı için tek sefer planı
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı’nın personel ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, bakanlık bünyesinde planlanan 20 bin kişilik personel alımının ilk aşamasının tamamlandığını, kalan kadrolar için ise yeni bir planlama yapıldığını ifade etti.

Bakan Tunç, Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen’e yaptığı değerlendirmede, 20 bin kişilik alımın ilk 5 binlik bölümünün hayata geçirildiğini belirtti. Kalan 15 bin personelin ise mümkün olması halinde tek seferde istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tunç, sürece ilişkin yaklaşımı şu sözlerle aktardı:

“Kalan 15 binlik kısmı mümkünse tek seferde, bu mümkün olmazsa iki etap halinde almak istiyoruz.”
Personel alımına ilişkin takvimin ve yöntemin, bütçe imkânları ve idari planlamalar doğrultusunda netleşeceğini ifade eden Tunç, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın farklı birimlerinde görev yapacak personelin hangi kadrolarda istihdam edileceğine ilişkin detayların ise ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.

Akdeniz’de hava sertleşiyor: Fırtına salı gününe kadar sürecekAkdeniz’de hava sertleşiyor: Fırtına salı gününe kadar sürecekYurt
Kimse bunu beklemiyordu: Dövizde 4 yıl sonra bir ilkKimse bunu beklemiyordu: Dövizde 4 yıl sonra bir ilkEkonomi
personel alımı adalet bakanı
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Doğu Ekspres’i yarın yola çıkıyor
"Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!
Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni...
İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor
AK Partili vekil SDG’ye kalkan oldu
Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdi
“Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz
Çok Okunanlar
Ocak zammı öncesi son hesap... Ocak zammı öncesi son hesap...
İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor İstanbul dahil 11 ilde yağış bekleniyor
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
BİM 26 Aralık indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 26 Aralık indirimli ürünler kataloğu yayımlandı!
Tribün gücü ortaya çıktı! En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu Tribün gücü ortaya çıktı! En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu