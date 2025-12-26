Adalet Bakanı Tunç açıklamalarda bulundu: Kovid düzenlemesi kimleri kapsıyor, magandalara ne ceza verilecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere gittiği Karabük'te Valiliği ziyaret etti.

Burada Vali Mustafa Yavuz ve kent protokolü ile görüşen Bakan Tunç, ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak 11. Yargı Paketi, ceza adaleti sistemi ve Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KOVİD DÜZENLEMESİ AF DEĞİL

Bakan Tunç, kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan ve 11. Yargı Paketi ile getirilen "Kovid-19 düzenlemesi"ne açıklık getirdi. Düzenlemenin bir af niteliği taşımadığını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"(11. Yargı Paketi'yle getirilen 'Kovid-19 düzenlemesi') Bu tamamen ceza adaletini, eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme. Meclisimize bu yönde talepler çok iletildi. Meclisimiz de bunu yeniden düzenlemiş oldu. 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından koşullu salıverilmesine 3 yıl kalanlar bundan yararlanmış olacak. Kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine çıkabilmesi, yine açık cezaevinden 3 yıl erken tahliye olabilmesiyle ilgili bir düzenleme."

KADIN CİNAYETLERİ VE TERÖR KAPSAM DIŞI

Tunç, düzenlemeden herkesin yararlanamayacağının altını çizdi. Kapsam dışı bırakılan suçları sıralayan Bakan, "Burada bazı suçlar istisna tutuldu Meclisimiz tarafından. Özellikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, terör suçları, örgütlü suçlar, depremde ölüme neden olanlar kapsam dışı tutuldu. Kapsam dışı tutulan suçlular, bundan yararlanamayacak" dedi.

TRAFİK ZORBALARI VE SİLAH ATANLARA AĞIR CEZA

Yeni paketle birlikte toplum huzurunu bozan eylemlere verilen cezaların artırıldığını belirten Tunç, özellikle düğünlerde silah kullanımı ve trafikte yol kesme olaylarına dikkat çekti. Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atma" cezasının artırıldığını belirterek şöyle konuştu: "Düğünlerde ve nişanlarda ve kutlama günlerindeyse burada artırım söz konusu olacak yarı oranında. Dolayısıyla 7,5 yıla kadar ceza, yaralama ya da ölüm olmasa bile. Bu tabii önemli bir caydırıcılığı meydana getirecek. Burada yeni bir durum, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, kurusıkılar da dahil, onların da kullanılması durumunda 3 yıla kadar ceza mümkün olabilecek."

Trafikte yol kesmenin de artık müstakil bir suç haline getirildiğini aktaran Tunç, "Trafikte yol kesip aracı durdurursa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek" bilgisini verdi.

ÖRGÜT SUÇLARINDA CEZALAR KATLANDI

Bakan Tunç, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında cezaların artırıldığını duyurdu. Örgüt kurma, yönetme ve üyelik cezalarının yükseltildiğini belirten Tunç, "Daha önce 4 yıldan 8 yıla olan örgüt kurma ve yönetme cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Üyeliğin cezası da üst sınır 4 yıldan 5 yıla yükseltilmiş oldu" dedi. Ayrıca çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek için caydırıcı maddelerin yürürlüğe girdiğini ve Meclis Araştırma Komisyonu'nun çocukları suçtan korumak için yeni bir yol haritası çizeceğini belirtti.

SANAL DOLANDIRICILIĞA "48 SAAT" FRENİ

Bilişim suçları ve sanal dolandırıcılıkla mücadelede bankalara yeni yükümlülükler getirildiğini aktaran Tunç, şüpheli durumlarda banka hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini söyledi. Tunç, "Burada da Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 128. maddesindeki rapor şartı aranmadan, vatandaş mağdur edilmeden hesaba el koyma ve bu noktada birtakım mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor" dedi. Ayrıca GSM hatları, ölen şahıslara ait hatların iptali ve biyometrik doğrulama konularında yeni tedbirlerin devreye alındığı belirtildi.

KARA KUTU ALMANYA'DA İNCELENECEK

Bakan Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın da titizlikle sürdüğünü açıkladı. Adli Tıp Kurumu'nun DNA eşleştirmelerine devam ettiğini belirten Tunç, uçağın kara kutusuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Kara kutunun da tarafsız ülkede tespiti gerekiyor. Bu anlamda Almanya ile irtibat kuruldu. Kara kutu, özellikle ses kayıtları da var. Hangi arızadan kaynaklandığına ilişkin teknik incelemeler ve adli soruşturmalar titizlikle devam ediyor."