Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin yargı sisteminde insan kaynağını güçlendirecek yeni adımı açıkladı. Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık” ifadelerini kullanan Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tunç paylaşımında, “850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

1000 YENİ HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI

Bakan Tunç, açıklamasında hayata geçirilen “hâkim ve savcı yardımcılığı” sisteminin yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırdığını vurguladı. Tunç, “Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak, adalet sisteminin temelini oluşturan yeni nesil yargı mensuplarının yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için süreç resmen başladı.

Adalet Bakanı Tunç, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan alımların ardından bu yıl da yeni alımların yapılacağını belirterek, sınav ilanının yayımlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak sınava girecek adaylar, yazılı sınavın ardından mülakat aşamasına geçecek.

36 AYLIK EĞİTİM SÜRECİ UYGULANACAK

Bakan Tunç, paylaşımında yeni alınacak hâkim ve savcı yardımcılarının eğitim sürecine ilişkin detayları da aktardı: “Sınavı kazanarak mülâkat aşamasını da başarıyla tamamlayan hâkim ve savcı yardımcılarımız; 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçirecekler.”

Adalet Bakanı Tunç, yargı sisteminde nitelikli insan kaynağının önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Kutsal bir mesleği icra edecek olan hâkim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapacağız.”