Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sisteminin insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanının yayımlandığını açıkladı. Sınav 20-21 Aralık tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin yargı sisteminde insan kaynağını güçlendirecek yeni adımı açıkladı. Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık” ifadelerini kullanan Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tunç paylaşımında, “850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

1000 YENİ HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI

Bakan Tunç, açıklamasında hayata geçirilen “hâkim ve savcı yardımcılığı” sisteminin yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırdığını vurguladı. Tunç, “Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak, adalet sisteminin temelini oluşturan yeni nesil yargı mensuplarının yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için süreç resmen başladı.

Adalet Bakanı Tunç, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan alımların ardından bu yıl da yeni alımların yapılacağını belirterek, sınav ilanının yayımlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak sınava girecek adaylar, yazılı sınavın ardından mülakat aşamasına geçecek.

36 AYLIK EĞİTİM SÜRECİ UYGULANACAK

Bakan Tunç, paylaşımında yeni alınacak hâkim ve savcı yardımcılarının eğitim sürecine ilişkin detayları da aktardı: “Sınavı kazanarak mülâkat aşamasını da başarıyla tamamlayan hâkim ve savcı yardımcılarımız; 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçirecekler.”

Adalet Bakanı Tunç, yargı sisteminde nitelikli insan kaynağının önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Kutsal bir mesleği icra edecek olan hâkim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapacağız.”

400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!Ekonomi
Avrupa devi gözünü kararttı! Lamine Yamal için tarihi teklif yoldaAvrupa devi gözünü kararttı! Lamine Yamal için tarihi teklif yoldaSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yılmaz Tunç
Günün Manşetleri
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
1,3 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı!
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 6 kişi daha gözaltına alındı
Ambarlı Limanı’ndan Madrid’e uzanan 1,7 tonluk kokain zinciri çözüldü!
Eski başkan dahil 15 tutuklama
Netanyahu'nun olmadığı törende ateşkes anlaşması imzalandı
İzmir Büyükşehir yolsuzluk davasında yeni gelişme
“Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Çok Okunanlar
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok! “Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!
Depoyu doldurmak artık lüks! Depoyu doldurmak artık lüks!
400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı! 400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!