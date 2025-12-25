Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 11. Yargı Paketi kapsamındaki kovid-19 düzenlemesi uygulanmaya başladı

11. yargı paketiyle getirilen yeni infaz düzenlemesi kapsamında, belirli hükümlüler için açık cezaevi ve denetimli serbestlik işlemleri bugün itibarıyla başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "11. Yargı Paketi" kapsamındaki "Kovid-19 düzenlemesi"ne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemeden yararlanacak hükümlüler için ceza infaz kurumlarındaki işlemlerin bugün itibarıyla başlatıldığını bildirdi.

3 YIL ERKEN DENETİMLİ SERBESTLİK İMKANI

Bakan Tunç, yapılan değişiklikle ceza infaz sisteminde oluşan eşitsizliklerin giderildiğini vurguladı. Yeni düzenlemeye göre, daha önce sadece 31 Temmuz 2023 tarihinde kapalı ceza infaz kurumunda bulunanların yararlanabildiği haktan, artık bu tarihte veya öncesinde suç işlemiş olan hükümlüler de faydalanabilecek.

Tunç, infazda eşitlik ilkesini güçlendiren bu hamleyle suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasındaki farkın ortadan kaldırıldığını belirtti. Düzenleme kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için hükümlülere 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme hakları tanındı.

Düzenlemenin temel amacının, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında yaşanan gecikmelerin kişi aleyhine sonuç doğurmasını engellemek olduğu ifade edildi.

BU SUÇLAR KAPSAM DIŞI TUTULDU

Bakan Tunç, düzenlemenin sınırlarını da net bir şekilde çizdi. Her suç türünün bu avantajdan yararlanamayacağını belirten Tunç, kapsam dışı tutulan suçları şöyle sıraladı:

  • Kasten öldürme suçları (Üstsoy, altsoy, eş, boşandığı eş, kardeş, çocuk, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişi ya da kadına karşı işlenenler).
  • Deprem nedeniyle binaların yıkılması veya hasar görmesi sonucu meydana gelen öldürme suçları.
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.
  • Terör suçları.
  • Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar.

Sürecin işleyişine dair bilgi veren Bakan Tunç, cezaevlerindeki teknik altyapı ve hazırlıkların sona erdiğini belirtti. Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "(Kovid-19 düzenlemesi) Ceza infaz kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup, bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır"

