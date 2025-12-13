Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis, sanal kumar ve şans oyunlarıyla mücadelede kapsamlı bir mevzuat sürecinin başlatıldığını açıkladı. Tunç, “Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak, cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın özellikle dijital platformlar üzerinden hızla yaygınlaştığını, bu durumun aile yapısını zedelediğini, gençleri hedef aldığını ve kamu düzeni açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Tunç, bu alanın artık çok boyutlu bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 31 Ekim tarihinde yayımlanan genelgeyle, söz konusu tehdide karşı devletin tüm kurumlarıyla kararlı bir mücadele iradesi ortaya konulduğunu hatırlatan Tunç, bu doğrultuda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

EYLEM PLANININ HEDEFLERİ NETLEŞTİ

Söz konusu eylem planıyla birlikte suçun kaynağında tespit edilmesi, hızlı müdahale edilmesi, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini aktaran Tunç, mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesinin esas alındığını vurguladı. Bu kapsamda denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirileceğini, kurumlar arası koordinasyonun artırılacağını ve kamu kurumlarının sorumluluklarının net biçimde belirlendiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı olarak bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar attıklarını belirten Tunç, mobil hatlara ilişkin önemli düzenlemelerin de hayata geçirildiğini söyledi. Bu düzenlemelerle özellikle dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin bir mücadele yürütülmesinin amaçlandığını kaydetti.

“BİYOMETRİK DOĞRULAMA OLMADAN HESAP AÇILMASI MÜMKÜN OLMAYACAK”

Tunç, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “11. Yargı Paketi” ile getirilen düzenlemelere de değindi. Buna göre, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini belirten Tunç, şu bilgileri paylaştı: “Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir. Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır.”

GSM HATLARINA SIKI DENETİM GELİYOR

Bakan Tunç, GSM hatlarında daha sıkı denetim sağlanması amacıyla hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini bildirdi. Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sınırlama getirileceğini ifade eden Tunç, alınacak önlemleri şöyle sıraladı: “Ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar periyodik kontrollerle kapatılacak, yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacaktır. İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya, toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.”