Adalet Bakanı Tunç: "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir"

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir." ifadelerini kullanıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adalet Bakanı Tunç: "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir"
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Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir." ifadelerini kullanıldı.

Bu açıklama, CHP lideri Özgür Özel'in bugün Esenyurt mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almasının ardından geldi. Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda, hukuk yapısının önemine vurgu yaparak yargının tehdit edilmemesi gerektiğini belirtti:

"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.

Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

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