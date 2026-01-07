Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Genel af ve infaz düzenlemesi var mı?

Bakan Tunç, af tartışmalarına ilişkin net konuşarak, "Yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değil af söylentileri söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hukuki süreçleri hızlandırmayı hedefleyen yeni düzenlemeye de değinen Tunç, "Şimdi 12. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor teknik çalışmaları tamamladık hukuki yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler olacak" dedi. 12. Yargı Paketi'nin özellikle yargıdaki gecikmeleri önleyecek maddeler içerdiği belirtildi.

Bakan Tunç, son dönemde sosyal medyada paylaştıkları videolarla tartışma konusu olan avukatlara ilişkin de konuştu. Avukatlığın bir kamu hizmeti ve yargının kurucu unsuru olduğunu vurgulayan Tunç, meslek mensuplarının Avukatlık Meslek Kanunu'na tabi olduğunu hatırlattı.

"BAROLAR ELBETTE SORUŞTURMA AÇIYOR"

Avukatların gerek yargılama faaliyetlerinde gerekse mesleki hayatlarında belirli kurallara uymak zorunda olduklarının altını çizen Tunç, bu kuralların ihlal edilmesi durumunda baroların devreye girdiğini ifade etti. Tunç, sosyal medya paylaşımları hakkında şunları söyledi: "Özellikle sosyal medya etkileşim alma adı adına bir takım paylaşımlar yapılan avukatlık mesleğine yakışmayan hususlar olduğunda barolar elbette soruşturmalar açıyor."