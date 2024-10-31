Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! İmralı'ya ziyaret trafiği artabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde kontuşu. Bakan Yılmaz Tunç, İmralı trafiğinin artabileceği sinyalini verdi. PKK lideri Abdullah Öcalan’la yeni görüşmelerin taleplere göre değerlendirilebileceğini belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç, "DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan onun yeğeni, bir başvuruda bulunmuştu. Yeni bir başvuru değil, uzun zamandır zaten avukatları da başvuruyor. Yasal bir durum neticede ve görüşme gerçekleşti. Yeni görüşmelerse taleplere göre değerlendirilir. Neticede bir hükümlüyle yakınının nasıl görüştürüleceği bizim mevzuatımızda belli. Buna ilişkin yönetmelikler var. Bu yönetmelikler çerçevesinde kişiler hakkını kullanabilir." dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, yeni anayasa vurguları da yaptı. Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız şu anlamlı günlerde Türkiye'nin demokratik sivil katılımcı bir anayasa ile yola devam etmesi lazım. İnşallah bunu başarırız. Yeni bir anayasaya bu ülkenin ihtiyacı var. İnşallah parlementoda bu uzlaşma gerçekleşir." dedi.