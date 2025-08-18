Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemede neler olacak?

Adalet Bakanı, Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır adlı gencin yaşamını yitirdiği elim olayın ardından, çocuklar tarafından işlenen suçlara yönelik olarak Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlarda kapsamlı düzenlemelere gidileceğini duyurdu.

“Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘kasten öldürme’ suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

▶️ 15–18 yaş grubu çocuklar için TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

▶️ Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

▶️ Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,

▶️ Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi,

▶️ Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi,

▶️ Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması,

▶️ Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız.

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.”