Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin düzenlenen hazırlık toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Yılmaz Tunç, "Toplumumuzu huzursuz eden cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz"
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin "hazırlık toplantısı" gerçekleştirdi. Toplantının ardından Adalet Bakanlığından açıklama yapıldı.

Toplantıda, teknolojik gelişmeler ve toplumun ihtiyaçlarının her geçen gün değişkenlik göstermesi nedeniyle ceza ve özel hukuk alanında yeni uyuşmazlıkların oluştuğunu dile getiren Bakan Yılmaz Tunç, ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek adına yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adımların atılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz" - Resim : 1

Bu kapsamda Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Yılmaz Tunç, "Adalete güvenin daha da artması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarına durmaksızın devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceza adalet sistemini güçlendirecek adımların da atılacağını belirten Yılmaz Tunç, "Hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden toplumumuzu huzursuz eden cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Adalet sisteminde reform ihtiyacının temel olarak toplumsal taleplere dayandığı bilinciyle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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