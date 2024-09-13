Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesinin tüm ülkeyi yaraladığını belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Ülke olarak çok sarsıldık, millet olarak çok üzüldük. Onun canlı bedenine ulaşmak için günlerce çok sayıda ekip, devletin tüm imkanları seferber edildi ama maalesef canlı olarak ulaşamadık." diye konuştu.

Bakan Yılmaz Tunç, adli soruşturmanın Narin'in kaybolduğu dakikalardan itibaren başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesinin alındığını, aramalar yapıldığını dile getiren Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Şu anda Narin'in soruşturmasında 10 kişi tutuklu. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Elde edilen bulgular, Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku örneği adli tıp kurumlarımızda Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik, biyolojik, kimyasal bütün tetkikler yapılıyor, bu incemeler biraz zaman alacak. Bunların neticesinde birtakım veriler ortaya çıkacak. İfadeleri savcılarımız değerlendirecek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor, biz de titizlikle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başından beri Narin kızımızın canlı bulunmasıyla ilgili özellikle üstün bir gayret gösterilmesini istemişti. Sonrasında da adli soruşturmanın titizlikle sürdürülmesi ve Narin evladımızı katleden canilerin bir an önce bulunması ve yargı huzurunda hesap vermelerinin sağlanmasıyla ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, hepimiz milletçe bu beklenti içerisinde girdik."

Adli soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Yılmaz Tunç, savcıların ifadelerden yola çıkarak birtakım değerlendirmeler yapacağını aktardı.

Soruşturmanın gizli olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz Tunç, "Şunu özellikle istirham ediyoruz. Soruşturma gizli ancak ifade tutanakları avukatlara verildiği için bunların basında, kamuoyunda, televizyon ekranlarında değerlendirildiğini görüyoruz. Maalesef bazı değerlendirmelerin özellikle soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini de paylaşmak istiyoruz. Burada soruşturmanın gizliliğine halel getirmeden, etkin bir soruşturma yapılabilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve Narin kızımıza katledenlerin yargı önüne çıkarılıp, kanunumuzdaki en ağır cezayla çarptırılması bizim hepimizin temennisi." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmanın gizliliği ve selametini etkileyebilecek beyanlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Bakan Tunç, Narin'e kıyanların cezasını alacağını belirtti.

Narin'in katillerini bulmak için yargıya her türlü desteği vermenin gayreti içerisinde çalıştıklarını ifade eden Yılmaz Tunç, "İnşallah ona kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır." dedi.