Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama! Sosyal medya hesabından paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, "Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama! Sosyal medya hesabından paylaştı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü anımsatan Yılmaz Tunç, Narin'in ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiğini ifade etti.

"Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır." uyarısında bulunan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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