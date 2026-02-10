Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı esnasında, kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Tunç, bu görüşmedeki bir detaya dikkat çekti.

MİLLETİN ORTAK TALEBİ

Bakan Tunç, Başkan Güneş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, aslında milletin ortak talebini ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koyduğunu vurguladı. Tunç, yaşanan bu olayın yeni anayasa ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın millete karşı en önemli sorumluluk ve borç olduğunu belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir.''

Bakan Şimşek verileri değerlendirdi: Sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artışBakan Şimşek verileri değerlendirdi: Sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artışEkonomi
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisiHangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisiEkonomi
Yılmaz Tunç
Günün Manşetleri
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Çok Okunanlar
10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu?
10 Şubat hava durumu 10 Şubat hava durumu
Gazete manşetleri 10 Şubat Salı Gazete manşetleri 10 Şubat Salı