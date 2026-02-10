Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yeni anayasa" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı esnasında, kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Tunç, bu görüşmedeki bir detaya dikkat çekti.

MİLLETİN ORTAK TALEBİ

Bakan Tunç, Başkan Güneş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, aslında milletin ortak talebini ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koyduğunu vurguladı. Tunç, yaşanan bu olayın yeni anayasa ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın millete karşı en önemli sorumluluk ve borç olduğunu belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir.''